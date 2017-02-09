Тайшет. Иркутская область. Правоохранители задержали мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко. Как сообщает Газета, об этом стало известно из источника в правоохранительных органах региона.

«Мэра Тайшетского района задержали в здании администрации после утренней планерки. В настоящее время в районной администрации проводится обыск, идет выемка документов», — рассказал источник.

При этом причину задержания Величко он не назвал.

Ранее по подозрению в получении взятки были задержаны мэр отдаленного Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов.