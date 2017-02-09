Ижевск. Удмуртия. 67,3% жителей Удмуртии по итогам 2016 года считают, что межнациональные отношения в республике спокойные. Как рассказала журналистам на пресс-конференции министр национальной политики Лариса Буранова, такие результаты показало социологическое исследование по этно-конфессиональной ситуации в регионе.

«Также очень порадовало, что по отношению к людям другой национальности, представителям других народов, также процент толерантного отношения он вырос и сегодня он составляет 86%», - добавила Буранова.

Кроме того, Удмуртия вошла в 25 лучших регионов страны в рейтинге Федерального агентства по делам национальности. Благодаря чему Миннац получит небольшое федеральное субсидирование на некоторые проекты.