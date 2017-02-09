  • 1Ср
  • 2Чт
  • 3Пт
  • 4Сб
  • 5Вс
  • 6Пн
  • 7Вт
  • 8Ср
  • 9Чт
  • 10Пт
  • 11Сб
  • 12Вс
  • 13Пн
  • 14Вт
  • 15Ср
  • 16Чт
  • 17Пт
  • 18Сб
  • 19Вс
  • 20Пн
  • 21Вт
  • 22Ср
  • 23Чт
  • 24Пт
  • 25Сб
  • 26Вс
  • 27Пн
  • 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Важно
Два мусоросжигательных завода могут появится в пригородах Ижевска и Глазова

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Жители Удмуртии назвали спокойными межнациональные отношения в республике

Такого мнения придерживается 67,3% населения региона.

Жители Удмуртии назвали спокойными межнациональные отношения в республике
удмурты, Ижевск, Удмуртия, межнациональные отношения, удмуртский язык, национальность


15:24 09.02.2017

Ижевск. Удмуртия. 67,3% жителей Удмуртии по итогам 2016 года считают, что межнациональные отношения в республике спокойные. Как рассказала журналистам на пресс-конференции министр национальной политики Лариса Буранова, такие результаты показало социологическое исследование по этно-конфессиональной ситуации в регионе.

«Также очень порадовало, что по отношению к людям другой национальности, представителям других народов, также процент толерантного отношения он вырос и сегодня он составляет 86%», - добавила Буранова.

Кроме того, Удмуртия вошла в 25 лучших регионов страны в рейтинге Федерального агентства по делам национальности. Благодаря чему Миннац получит небольшое федеральное субсидирование на некоторые проекты. 

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Трое турецких военных погибли после случайного удара Воздушно-космических сил России

09.02.2017 19:19 Инцидент произошел в районе сирийского города Эль-Баб. >>

Фильм о молодости Виктора Цоя снимут в России

09.02.2017 19:10 Сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах из жизни музыканта. >>

Удмуртия в минуту: изменения в бюджете и назначение вице-премьера Касимова

09.02.2017 19:00 Видеообзор самых важных событий региона минувшего дня. >>

Австрийские полицейские обыскали номера биатлонистов из Казахстана

09.02.2017 18:51 Спортсменов подозревают в употреблении допинга. >>

Житель Удмуртии умер в Татарстане, где ему отказали в медицинской помощи из-за прописки

09.02.2017 18:31 Трагедия произошла в новогоднюю ночь в центральной районной больнице Агрыза. >>

Установивший новый рекорд Федор Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ

09.02.2017 18:25 Курьез произошел в городе Рыбинске Ярославской области. >>

Два мусоросжигательных завода могут появится в пригородах Ижевска и Глазова

09.02.2017 17:55 Строительство объектов, общей стоимостью более 2 млрд рублей, оплатит инвестор. >>

Стеклянную стену возведут вокруг Эйфелевой башни ради безопасности

09.02.2017 17:42 Высота заграждения составит 2,5 м. >>

Владимир Путин поручил снизить внеучебную нагрузку на школьников

09.02.2017 17:02 Кроме того, президент России велел систематически обновлять содержание школьного образования. >>

Папа Римский признался, что знает о коррупции в Ватикане

09.02.2017 16:52 Франциск заявил, что спит спокойно, несмотря на это. >>

14 случаев бешенства зарегистрировали на территории Удмуртии с начала года

09.02.2017 16:50 Это на 3 меньше, чем за аналогичный период 2016 года. >>

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» во второй раз обыграли «Свердловск»

09.02.2017 16:24 Встреча, проходившая в четверг, 9 февраля, закончилась со счетом 8:2. >>

Ранее судимый ижевчанин отправится в тюрьму на 5 лет за склонение несовершеннолетней к наркотикам

09.02.2017 15:59 Также мужчина не раз вступал с ней в половые акты. >>

Горнолыжник из Мурманска погиб после столкновения со сноубордистом в Сочи

09.02.2017 15:58 Турист из Самары в тяжелом состоянии попал  вреанимацию. >>

Взрыв прогремел на АЭС «Фламанвиль» во Франции

09.02.2017 15:39 Предполагается, что в результате происшедшего могут быть раненые. >>

Жители Удмуртии назвали спокойными межнациональные отношения в республике

09.02.2017 15:24 Такого мнения придерживается 67,3% населения региона. >>

Лунное затмение и «новогоднюю комету» увидят жители Земли в ночь на субботу

09.02.2017 14:59 Земля вместе с Солнцем и Луной построятся в одну линию. >>

Доходы бюджета Удмуртии увеличили на 1,848 млрд рублей

09.02.2017 14:55 Расходы региональной казны выросли на 2,291 млрд, до 65,52 млрд рублей. >>

Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Курильских островов Японии

09.02.2017 14:40 Пресс-секретарь главы государства прокомментировал сообщения японских СМИ. >>

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру Рафиса Касимова на должность вице-премьера региона

09.02.2017 14:36 За его избрание проголосовали 62 народных избранника, против – 12. >>

Доставшего пистолет инспектора ГИБДД из Удмуртии и его начальника наказали по службе

09.02.2017 14:21 По мнению главы регионального МВД Александра Первухина, полицейский поддался на провокацию таксиста. >>

Завод «Ижсталь» в 2016 году увеличил объем выплавки нержавеющих марок стали в 2 раза

09.02.2017 14:03 За прошлый год сотрудники предприятия выплавили 16,5 тыс. тонн продукции нержавеющего сортамента. >>

Президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Мартена Фуркада

09.02.2017 13:56 Об этом рассказал глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов. >>

Министр национальной политики Удмуртии: сколько бы не съели пельменей – это будет рекорд

09.02.2017 13:40 Лариса Буранова прокомментировала предстоящую установку рекорда по поеданию пельменей.   >>

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» одержали домашнюю победу над «Свердловском»

09.02.2017 13:22 Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу клуба из Воткинска. >>

Владимира Путина могут номинировать на Нобелевскую премию мира

09.02.2017 13:06 Прогнозы относительно потенциальных лауреатов делают специалисты из института в Осло. >>

Фракцию «Справедливая Россия» зарегистрировали в Госсовете Удмуртии

09.02.2017 12:57 Ранее политическое объединение, представленное в региональном парламенте лишь одним депутатом, имело статус депутатского... >>

Похожие на египетские древние пирамиды нашли на Аляске

09.02.2017 12:42 Обнаружить их археологам помогло таяние ледников. >>

Многонациональная воскресная школа появится в Ижевске

09.02.2017 12:35 Она может расположиться в школе №11. >>

«Сбежавшая невеста» из Ижевска может сесть на 2 года из-за украденного платья

09.02.2017 12:10 Полицейские задержали женщину 8 февраля. >>

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень не приедет в Удмуртию на этой неделе

09.02.2017 11:50 Новые сроки визита федерального чиновника пока не называются. >>

Тело мужчины нашли в шахте лифта одного из торговых центров Москвы

09.02.2017 11:43 Предположительно, мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты. >>

Водитель внедорожника в Ижевске порвал заградительную цепочку и «влетел» во двор школы

09.02.2017 11:25 Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. >>

Ангела Меркель в образе террориста появилась на обложке Charlie Hebdo

09.02.2017 11:19 На карикатуре канцлер Германии держит в руке голову своего политического конкурента Мартина Шульца. >>

В Ижевске мужчина погиб после падения из окна многоэтажки

09.02.2017 11:10 Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ижевску. >>

Удмуртия стала второй в ПФО по индексу промышленного производства

09.02.2017 11:08 В 2016 году в республике он составил 107%. >>

Бывший депутат в Удмуртии ответит за поздний визит с ружьем к экс-возлюбленной

09.02.2017 10:47 Бывшая подруга и ее сожитель, испугавшись, выбежали из дома через другую дверь. >>

Мэра одного из районов Иркутской области задержали правоохранители

09.02.2017 10:40 Причина произошедшего пока не называется. >>

«Единоросс» Сергей Охлопков стал депутатом Госсовета Удмуртии

09.02.2017 10:27 Он занял кресло, освободившееся после назначения Натальи Судариковой на пост вице-премьера республиканского правительств... >>

Гандболистки ижевского «Университета» уступили «Звезде» в рамках кубка России

09.02.2017 10:21 Встреча завершилась со счетом 24:20. >>

В Канаде решили бороться с модой на селфи с покойниками

09.02.2017 10:19 При этом некоторые считают, что похоронные селфи не являются неуважением. >>

260 коррупционных преступлений выявили в Удмуртии в 2016 году

09.02.2017 10:00 Это на 15,6% меньше показателей 2015 года. >>

Правительство Бурятии отправили в отставку

09.02.2017 09:51 Такое решение принял новый глава республики. >>

«РадиоЛинк» предложил компаниям Удмуртии бесплатную телефонную связь

09.02.2017 09:50 Теперь бесплатная телефонная связь доступна не только бюджетникам. >>

СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября к президенту США

09.02.2017 09:35 Халид Шейх Мохаммед утверждает, что власти страны сами виноваты в произошедшем. >>
 



.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
Доходы бюджета Удмуртии увеличили на 1,848 млрд рублей
09.02.2017 14:55
Доходы бюджета Удмуртии увеличили на 1,848 млрд рублей
Расходы региональной казны выросли на 2,291 млрд, до 65,52 млрд рублей. >>


Доставшего пистолет инспектора ГИБДД из Удмуртии и его начальника наказали по службе
09.02.2017 14:21
Доставшего пистолет инспектора ГИБДД из Удмуртии и его начальника наказали по службе
По мнению главы регионального МВД Александра Первухина, полицейский поддался... >>


«Сбежавшая невеста» из Ижевска может сесть на 2 года из-за украденного платья
09.02.2017 12:10
«Сбежавшая невеста» из Ижевска может сесть на 2 года из-за украденного платья
Полицейские задержали женщину 8 февраля. >>


Водитель внедорожника в Ижевске порвал заградительную цепочку и «влетел» во двор школы
09.02.2017 11:25
Водитель внедорожника в Ижевске порвал заградительную цепочку и «влетел» во двор школы
Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля.... >>


Директор строительной компании в Ижевске предстанет перед судом за долги по зарплате
08.02.2017 12:26
Директор строительной компании в Ижевске предстанет перед судом за долги по зарплате
Сумма задолженности составила 431 тыс. рублей. >>


«Т Плюс» выделил 200 млн рублей для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Столичный»
08.02.2017 10:09
«Т Плюс» выделил 200 млн рублей для обеспечения теплоснабжения микрорайона «Столичный»
Данные средства пойдут на строительство блокировочной перемычки.  ... >>


Знаки Удмуртии: кресты на окнах и визиты мертвецов
08.02.2017 07:30
Знаки Удмуртии: кресты на окнах и визиты мертвецов
Народные приметы на среду, 8 февраля. >>


Новости Удмуртии 2.0: начальник УБИТ и отпевание пельменя
08.02.2017 07:02
Новости Удмуртии 2.0: начальник УБИТ и отпевание пельменя
Обзор самых интересных материалов онлайн СМИ Удмуртии, опубликованных за последние сутки. ... >>


Работники народного предприятия «Красная звезда» в Можге выразили недоверие своему гендиректору
07.02.2017 15:35
Работники народного предприятия «Красная звезда» в Можге выразили недоверие своему гендиректору
Инициативная группа написала обращение в адрес главы города. >>




Популярное


Популярное
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
29.01.2017 13:40
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>


Два школьника из Воркуты убили и закопали в снегу сверстника
06.02.2017 14:13
Два школьника из Воркуты убили и закопали в снегу сверстника
Тело мальчика в городе искали с 3 февраля. >>


Ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл назвали критической
08.02.2017 13:50
Ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл назвали критической
Запаса топлива, оставшегося в котельных республики, хватит только на несколько дней. >>


Тело семилетней девочки со следами зубов и когтей нашли на Урале
05.02.2017 17:32
Тело семилетней девочки со следами зубов и когтей нашли на Урале
Предположительно ребенка растерзали собаки. >>


Сын Сердюкова продает дачу из фондов культурного наследия Петербурга
07.02.2017 18:11
Сын Сердюкова продает дачу из фондов культурного наследия Петербурга
Здание выставлено на продажу на сайте частных объявлений. >>


Гора снега рухнула с крыши дома в Москве на коляску с грудным ребенком
04.02.2017 20:21
Гора снега рухнула с крыши дома в Москве на коляску с грудным ребенком
Двухмесячного малыша доставили в больницу. >>


Инвалид из Якутии замерз насмерть на крыльце интерната
07.02.2017 13:39
Инвалид из Якутии замерз насмерть на крыльце интерната
Мужчина не смог попасть в учреждение до закрытия. >>


Против депутата Госсовета Чувашии возбудили дело о нападении на человека
03.02.2017 12:52
Против депутата Госсовета Чувашии возбудили дело о нападении на человека
Парламентарий набросился на посетителя кафе с острым предметом. >>


Эстонец избил чиновника Госдумы России
07.02.2017 19:02
Эстонец избил чиновника Госдумы России
Мужчину экстренно отправили в больницу. >>


Сильнейшее за 40 лет половодье ожидается в Кирове
03.02.2017 10:04
Сильнейшее за 40 лет половодье ожидается в Кирове
Город готовится к сильнейшему паводку. >>




Популярное
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
03.02.2017 09:16
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
После его исполнения подсудимая перестанет видеть одним глазом. >>


Ученые: утро воскресенья стало самым популярным временем для занятий сексом
04.02.2017 17:57
Ученые: утро воскресенья стало самым популярным временем для занятий сексом
Британские исследователи опросили две тысячи пар. >>


Видео с падением трехлетней девочки между поездом и платформой опубликовали в Китае
05.02.2017 13:36
Видео с падением трехлетней девочки между поездом и платформой опубликовали в Китае
Благодаря помощи очевидцев малышку удалось спасти. >>


Житель Германии протаранил толпу людей в машине с детьми
03.02.2017 13:33
Житель Германии протаранил толпу людей в машине с детьми
Детей он похитил у бывшей возлюбленной. >>


Джордж Клуни впервые станет отцом
04.02.2017 19:56
Джордж Клуни впервые станет отцом
Амаль Аламуддин ждет ребенка. >>


Макаки успешно протестировали новый контрацептив для мужчин
07.02.2017 19:27
Макаки успешно протестировали новый контрацептив для мужчин
Ученые намерены испытать его на людях. >>


Босса якудза в Японии арестовали за близость его офиса к школе
03.02.2017 18:00
Босса якудза в Японии арестовали за близость его офиса к школе
Бандиту грозит до 1 года тюрьмы. >>


Авторы логотипа Евровидения-2017 рассказали про «креветку» и «стафилококк»
03.02.2017 17:03
Авторы логотипа Евровидения-2017 рассказали про «креветку» и «стафилококк»
Креативная группа пояснила свой выбор визуальной темы конкурса. >>


Глава народной милиции ЛНР погиб при теракте в Луганске
04.02.2017 12:49
Глава народной милиции ЛНР погиб при теракте в Луганске
Неизвестные взорвали машину Олега Анащенко. >>




Обсуждаемое
Житель Удмуртии умер в Татарстане, где ему отказали в медицинской помощи из-за прописки
09.02.2017 18:31
Житель Удмуртии умер в Татарстане, где ему отказали в медицинской помощи из-за прописки
Трагедия произошла в новогоднюю...>
1 комментарий
Два мусоросжигательных завода могут появится в пригородах Ижевска и Глазова
09.02.2017 17:55
Два мусоросжигательных завода могут появится в пригородах Ижевска и Глазова
Строительство объектов,...>
1 комментарий
Министр национальной политики Удмуртии: сколько бы не съели пельменей – это будет рекорд
09.02.2017 13:40
Министр национальной политики Удмуртии: сколько бы не съели пельменей – это будет рекорд
Лариса Буранова прокомментировала...>
3 комментария
Водитель внедорожника в Ижевске порвал заградительную цепочку и «влетел» во двор школы
09.02.2017 11:25
Водитель внедорожника в Ижевске порвал заградительную цепочку и «влетел» во двор школы
Инцидент...>
1 комментарий
Глава Ижевска прокомментировал отставку начальника УБиТ Сергея Кабанова
09.02.2017 09:00
Глава Ижевска прокомментировал отставку начальника УБиТ Сергея Кабанова
По его словам, сейчас ситуация с уборкой снега с...>
1 комментарий
Музей Ижевска отдадут в концессию
09.02.2017 08:00
Музей Ижевска отдадут в концессию
Такое решение приняли на инвестиционном совете города. >
1 комментарий
Владимир Путин заявил о неизбежности прекрасного будущего России
08.02.2017 18:20
Владимир Путин заявил о неизбежности прекрасного будущего России
Об этом российский лидер сказал на награждении молодых...>
2 комментария
Ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл назвали критической
08.02.2017 13:50
Ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл назвали критической
Запаса топлива, оставшегося в котельных республики, хватит только на несколько...>
2 комментария
Сюжет о скандальном видео с участием инспектора ГИБДД Удмуртии показали на НТВ
08.02.2017 13:05
Сюжет о скандальном видео с участием инспектора ГИБДД Удмуртии показали на НТВ
Случай произошел на трассе Воткинск-Ижевск 4 января...>
3 комментария
Резиденция Деда Мороза и фонтан «Ромео и Джульетты» могут появиться в Ижевске
08.02.2017 11:42
Резиденция Деда Мороза и фонтан «Ромео и Джульетты» могут появиться в Ижевске
Реализация проекта развития парков города рассчитана...>
1 комментарий
28 семей беженцев с Украины прибыли в Удмуртию в 2016 году
08.02.2017 10:58
28 семей беженцев с Украины прибыли в Удмуртию в 2016 году
По сравнению с предыдущим годом их число уменьшилось....>
1 комментарий
Сын Сердюкова продает дачу из фондов культурного наследия Петербурга
07.02.2017 18:11
Сын Сердюкова продает дачу из фондов культурного наследия Петербурга
Здание выставлено на продажу на сайте частных объявлений....>
3 комментария

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

Стас Михайлов с программой «Если завтра будет солнце»
Концерт
Стас Михайлов с программой «Если завтра будет солнце»
«Метель»
Спектакли
«Метель»
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»