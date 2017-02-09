Берлин. Германия. Канцлер Германии Ангела Меркель в образе террориста появилась на обложке Charlie Hebdo. Как пишет Росбалт, таким образом сатирическое издание прокомментировало проходящую в стране избирательную кампанию.

Меркель, выдвинутая на выборы в бундестаг и претендующая на пост канцлера в четвертый раз подряд, на обложке держит отрубленную голову своего политического конкурента Мартина Шульца. Данной карикатурой издание намекает, что исход выборов уже предрешен.

«Читатель Spigel вышел из себя», — гласит подпись на передовице Charlie Hebdo.

Стоит отметить, что ранее в подобном образе на обложке Spiegel предстал президент США Дональд Трамп. В руке он держал голову статуи Свободы.

Выборы в бундестаг пройдут в сентября текущего года. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц станет конкурентом Ангелы Меркель, выдвижение которой поддержали сразу две партии — Христианско-демократический Союз и Христианско-социальный Союз.