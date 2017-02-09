Ижевск. Удмуртия. Многонациональная воскресная школа может появиться в Ижевске. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова.

Данный проект сейчас прорабатывается, ведется работа со школой №11 Ижевска, на базе которой откроется школа.

«Здесь все представители наших национально-культурных объединений, у которых есть потребность в воскресных школах, в языковых курсах, чтобы он имели площадку в одном месте, чтобы и ресурсами им помочь и в порядок привести работу в этом направлении», - отметила Буранова.