Ижевск. Удмуртия. «Сбежавшая невеста» из Ижевска может сесть на 2 года из-за украденного свадебного платья стоимостью 11,6 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, полицейские задержали женщину 8 февраля.

Известно, что днем 19 января 29 летняя жительница столицы Удмуртии вошла в салон под видом покупателя и примерила несколько свадебных нарядов.

«Находясь в одном из них, она попросила продавца-консультанта выйти на улицу и позвать якобы ожидавшую её в автомобиле сестру, чтобы посоветоваться», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

В это время девушка в свадебном платье выбежала из салона, села в автомобиль и уехала с места преступления.

Отдел дознания по данному факту возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Позднее личность похитительницы установили. Сейчас она дает признательные показания.

«Похищенное свадебное платье стоимостью 11,6 тыс. рублей изъяли. По оценке сотрудников полиции, платье находится в изношенном состоянии. Подозреваемая готова добровольно выплатить свадебному салону его стоимость», - уточнили в МВД.

Отметим, что за совершенное преступление уголовным кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.