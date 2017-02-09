Ижевск. Удмуртия. Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова рассказала журналистам, что сколько бы пельменей не было съедено на предстоящем празднике «Всемирный день пельменя»», это все равно будет рекорд. По ее словам, раньше такие достижения зафиксированы не были.

Напомним, что в этом году на традиционном фестивале было принято решение установить рекорд на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

«Мы решили поставить рекорд и официально его зарегистрировать. Когда изучали эту тему, оказалось, что рекорда особенно никто и не ставил, и не регистрировал. Честно скажу, сколько бы мы не съели – это будет все равно рекорд», - сказала Лариса Буранова.

Для того, чтобы зафиксировать результаты приедет экспертиз из книги рекордов «Интеррекорд».

Также в этом году на пельменный фестиваль посетят туристы из Самары, Сыктывкара, Перми, Татарстана, Нефтекамска и другие.

Напомним, что фестиваль «Всемирный день пельменя» стартовал в республике 1 февраля. Главное событие праздника состоится 12 февраля на центральной площади.