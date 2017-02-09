Воткинск. Удмуртия. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» одержали домашнюю победу над «Свердловском». Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу клуба из Воткинска.

Свое преимущество представители «Знамя» обозначили уже в первом тайме. На единственную результативную атаку гостей воткинцы ответили шестью голами. За первые 45 минут игры отличились Андрей Кабанов (3 гола), Василий Арестов (2 гола) и Евгений Дегтярев.

Во втором тайме представители удмуртской команды поразили ворота соперника один раз. Это сделал Артем Никулин. В свою очередь «Свердловск» ответил тремя голами. Отличились Роман Тынтеров, Егор Лобаев и Никита Ивлев. В итоге, 7:4 в пользу «Знамя-Удмуртии».

Сейчас команда находится на втором месте. В активе клуба 36 очков после 17 игр.