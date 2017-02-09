Ижевск. Удмуртия. ОАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в 2016 году увеличило выплавку нержавеющих марок стали в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

На сегодняшний день завод в Ижевске освоил технологию отливки 250 никельсодержащих нержавеющих сталей и 60 нержавеющих сталей без никеля.

«Выплавка нержавеющего сортамента достигла 16,5 тыс. тонн. 19% этого объема составила непрерывно-литая заготовка. Ее выпуск увеличился в 3 раза в сравнении с прошлым годом. Объем производства нержавеющих слитков увеличился в 1,8 раза», - говорится в сообщении заводской пресс-службы.

В нем также сказано, что непрерывно-литая заготовка и слитки из нержавеющей стали используются в продукции как покупателей завода, так и в рамках внутригрупповой кооперации между предприятиями группы «Мечел».

ОАО «Ижсталь» - один из ведущих российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали. Предприятие входит в металлургический дивизион группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».