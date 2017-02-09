Ижевск. Удмуртия. Секретариат внеочередной сессии Госсовета Удмуртии зарегистрировал депутатскую фракцию «Справедливая Россия» в парламенте региона. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе республиканского законодательного органа власти.

Уведомление о регистрации фракции в секретариат внеочередной сессии удмуртского парламента подал депутат Фарид Юнусов.

Из-за того, что до последнего времени в Госсовете Удмуртии был лишь один «справедливоросс», партия была представлена в парламенте в статусе депутатского объединения. После того, как в него вошел бывший коммунист, а ныне представитель «Справедливой России» депутат Андрей Блинов, оно получило право регистрировать фракцию.