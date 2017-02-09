Аляска. На Аляске обнаружили древние пирамиды, похожие на египетские сооружения. Как сообщает Мир24, обнаружить их археологам помогло таяние ледников.

Специалисты, которые входили в геологическую экспедицию, исследовали образцы и установили, что это дело рук человека. При этом техника строения была похожа на египетские пирамиды.

Стоит отметить, что ранее подобные строения обнаружили внутри знаменитого храма Кукулькана в священном поселении Чичен-Ице. Оказалось, что сооружение построили еще первые обитатели Юкатана в период с 500 по 800 года нашей эры. Его размеры превышают 10 метров в длину и 30 в ширины.