Осло. Франция. Президента России Владимира Путина могут номинировать на Нобелевскую премию мира. Как пишет Vladtime.ru, вместе с ним в число предполагаемых номинантов включили американского лидера Дональда Трампа.

Прогнозы относительно потенциальных лауреатов Нобелевской премии делают на основании собственных данных специалисты из института в Осло. На протяжении десяти лет они оказывались верными.

Сейчас аналитики утверждают, что Путина и Трампа обязательно номинируют на эту премию, однако получат они ее вряд ли из-за большой конкуренции.

В предполагаемом списке оказались также Майтрипала Сирисена – президент Шри-Ланки, Американский союз защиты гражданских свобод, организация «Белые краски, основателем которой выступает Раед аль-Салех, и Экономическое сообщество западноафриканских государств. Точный список лауреатов Нобелевской премии огласит комиссия во время специального заседания примерно в октябре нынешнего года. А номинантов назовут только спустя 50 лет.