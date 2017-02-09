Ижевск. Удмуртия. Ранее судимый ижевчанин отправится в тюрьму на 5 лет за склонение несовершеннолетней к наркотикам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина также не раз вступал с ней в половые акты.

«Установлено, что с августа по сентябрь 2016 года мужчина неоднократно вступал с несовершеннолетней в половые акты. Также он систематически возбуждал у потерпевшей желание употребить наркотические средства, на что последняя была вынуждена согласиться», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре также отметили, что инъекции девушке подсудимый вводил сам.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 134 УК России («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и пунктом «а» части 3 статьи 230 УК России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).