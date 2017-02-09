Париж. Франция. Президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Мартена Фуркада. Как пишут Вести.ру, спортсмен ранее неудачно «поздравил» россиянина Александра Логинова.

«Президент Федерации биатлона Франции извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа, и такое больше не повторится», - цитирует издание главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

Напомним, инцидент произошел в начале февраля, когда у Логинова был день рождения. СБР поздравил 25-летнего спортсмена, опубликовав запись в Instagram. Под этим сообщением Фуркад-младший оставил нелицеприятный комментарий. Но позже 28-летний биатлонист удалил свой пост.