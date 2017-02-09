Ижевск. Удмуртия. Инспектор ГИБДД из Удмуртии, доставший во время спора с таксистом пистолет, и его начальник наказаны за инцидент. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Александр Первухин, выступая с докладом на внеочередной сессии регионального парламента в четверг, 9 февраля.

По его словам, полицейский поддался на провокацию водителя, отказавшегося выйти из автомобиля по требованию инспектора. По мнению Первухина, этой ситуации можно было избежать, если бы его коллега изначально действовал по регламенту. В итоге инспектора предупредили о неполном служебном соответствии, а его руководителю объявлен строгий выговор.

«Нужно было остановить ближайшую машину, пригласить понятых, пригласить своих коллег, и принудительно выдворить из автомобиля правонарушителя, а не стараться решить в одиночку и поддаваться на провокацию», - пояснил Первухин.

Глава регионального МВД также рассказал, что наказанный полицейский прослужил в правоохранительных органах более 20-ти лет и не имел нарушений по службе.

«Мы с ним долго разговаривали, он сам не может объяснить толком, почему он так поступил. У нас в прошлом году погибли 20 сотрудников ГАИ по России, из них 17 были расстреляны из машин. Вот четко в регламентах не прописано, как он должен действовать в данном случае», - сказал Александр Первухин.

Напомним, что в МВД Удмуртии начали служебную проверку после публикации видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя. Об этом 26 января корреспонденту «Сусанина» сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Ранее данную ситуацию прокомментировал и министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

Позже стало известно, что следователи не нашли уголовно наказуемых деяний в действиях инспектора ГИБДД.

Кроме того, сюжет о скандальном видео появился в эфире канала НТВ.

Воткинск - Ижевск, не предъявил водительские права!!!