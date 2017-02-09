Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии в четверг, 9 февраля, согласовали кандидатуру Рафиса Касимова на должность вице-премьера правительства республики. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала заседания внеочередной сессии регионального парламента.

В тайном голосовании за кандидатуру Касимова участвовали 77 парламентариев. 3 бюллетеня счетная комиссия признала недействительными, 12 – погасила. В итоге за назначение экс-министра лесного хозяйства региона на пост вице-премьера проголосовали 62 человека, против – 12.

«Надеюсь, что с вашей помощью я справлюсь с возложенными на меня обязанностями», - сказал Рафис Касимов после озвучивания результатов голосования.

Первый раз кандидатуру Касимова на этот пост внес глава региона Александр Соловьев. Предложение руководителя республики вызвало неоднозначную реакцию среди парламентариев, которые обсуждали целесообразность такого назначения около часа.

Позже, комментируя решение народных избранников (несогласование Касимова), председатель республиканского парламента Владимир Невоструев сказал, что экс-министр лесного хозяйства региона не смог представить себя депутатам.