Москва. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возвращении Курильских островов Японии. Как сообщает Газета, сообщения о передаче земель во временное пользование опубликовали СМИ страны восходящего солнца.

«Непонятно происхождение этой информации, это не соответствует действительности», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что ведение совместной экономической деятельности на южных Курильских островах может стать большим плюсом на пути к решению проблемы заключения мирного договора между Японией и Россией.