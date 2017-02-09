Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии в четверг, 9 февраля, приняли изменения в бюджет республики, согласно которым доходы казны в 2017 году увеличиваются на 1,848 млрд рублей, а расходы – на 2,291 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Сусанин», находящийся на внеочередной сессии регионального парламента.

С учетом внесенных изменений прогнозируемые доходы бюджета Удмуртии в 2017 году составляют 61,339 млрд рублей, расходы – 65,520 мдрд рублей. Планируемый дефицит региональной казны составит 4,180 млрд рублей.

В пояснительной записке к изменениям в бюджет Удмуртии сказано, что они «позволят обеспечить необходимую долю софинансирования из бюджета Удмуртской Республики по отдельным направлениям расходов и дополнительно привлечь средства федерального бюджета, решить задачи, определенные планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».

В ней также сказано, что 276,8 млн рублей дополнительных расходов связаны с реализацией инвестиционного проекта по строительству моста через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии. 99,1 млн рублей направят на строительство и реконструкцию дорог регионального и межмуниципального значения, 81,8 млн рублей – на ремонт дворовых проездов в рамках программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства республики».

Дорожный фонд республики пополнится на 1,1 млрд рублей.