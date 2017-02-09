Москва. Лунное затмение увидят россияне в ночь на субботу, 11 февраля. Как пишет Svopi.ru, при ясной погоде небесное явление можно будет наблюдать в 03:44 по московскому времени.

В ту же ночь можно будет увидеть и полет «новогодней кометы».

По данным Московского планетария, в эту ночь Земля вместе с Солнцем и Луной построятся в одну линию, при этом наша планеты будет располагаться посредине. Сначала жители голубой планеты увидят лунное затмение, а вслед за ним полет «новогодней кометы», более известной под названием 45Р, которая максимально близко пролетит мимо Земли. Астрономы утверждают, что это явление очень редкое и чтобы его увидеть необходимо, вооружиться телескопом или фотоаппаратом. Астрологи предупреждаю, что в период затмения нужно быть осторожными в своих высказываниях и действиях, также негативные последствия могут иметь резкие движения.