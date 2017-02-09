Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» во второй раз обыграли «Свердловск». Встреча, проходившая в четверг, 9 февраля, закончилась со счетом 8:2.

Представители Воткинска, как и в прошлом поединке, достаточно уверенно провели оба тайма. В первом команда из Удмуртской Республики отправила три безответных мяча в ворота соперника. Отличились Андрей Кабанов, Артем Никулин и Вадим Мазалов.

Во втором игровом отрезке коллективы на двоих провели семь результативных атак. У воткинцев отметились Андрей Кабанов, Артем Никулин, Евгений Черепанов, Вадим Мазалов и Евгений Дегтярев. У свердловского коллектива успех праздновали Евгений Мехоношин и Роман Тынтеров.

В итоге – 8:2 в пользу «Знамя-Удмуртии». На данный момент коллектив из Воткинска располагается на втором месте в Высшей лиге, имея в своем активе 39 очков, что на 2 меньше, чем у «Маяка», однако, команда с берегов Вотки провела на две игры меньше и по потерянным очкам обходит своих соперников.