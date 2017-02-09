Ижевск. Удмуртия. 14 случаев бешенства зарегистрировали на территории Удмуртии с начала года. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии, это на 3 меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Отметим, что в январе случаи были выявлены на территории Кезского, Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

«…на территории Кезского района это уже третий случай. Их объединяет то, что заболевание установлено и лабораторно подтверждено на территориях населенных пунктов в личных подсобных хозяйствах, заболевшими являются дикие животные и собака», - уточнили в управлении.

Из вышеприведённых случаев, произошедших за последние дни, следует, что бешенство всё ближе подбирается к местам проживания и хозяйственной деятельности людей.

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики напоминает, что только своевременная вакцинация домашних питомцев, ограждение частных подворий поможет защитить животных от опасного заболевания.