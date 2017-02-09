Фламанвиль. Франция. Взрыв прогремел на атомной электростанции «Фламанвиль» на северо-западе Франции. Как сообщает Интерфакс, предполагается, что в результате происшедшего могут быть раненые.

Согласно сообщениям французских СМИ, риска выброса радиоактивных веществ нет.

По информации представителей местной префектуры, власти не планируют задействовать так называемые планы PPI - планы защитных мероприятий при чрезвычайной ситуации на АЭС. Защитные мероприятия, предусмотренные PPI, включают в себя последовательные меры по укрытию населения, йодную профилактику и эвакуацию.

АЭС «Фламанвиль» была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.