Москва. Президент России Владимир Путин поручил снизить внеучебную нагрузку на школьников. Как сообщает Росбалт, контроль за этим глава государства доверил председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Кроме того, Путин велел систематически обновлять содержание школьного образования.

«Обеспечьте контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях», — говорится в поручении президента.

Кроме того, Путин поручил нормативно закрепить положения о корректировке, в случае необходимости, образовательных стандартов и основных программ, «в том числе перечня учебных предметов», при наличии научного обоснования таких шагов «в соответствии с приоритетами научно- технологического развития РФ».

Доклад по выполнению поручений должен быть подготовлен до 1 июля 2017 года и далее — ежегодно, отмечается в документе.