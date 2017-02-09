Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель внедорожника проигнорировал заградительную цепочку и «влетел» во двор 29-го лицея. На съемке видно, как владелец «Нивы» на высокой скорости проезжает около школы, едва не сбив женщину с ребенком. Об этом и других новостях региона в традиционной рубрике от информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 9 февраля 2017

На мушке:

Доставшего пистолет инспектора ГИБДД из Удмуртии и его начальника наказали по службе. По словам министра МВД региона Александра Первухина, полицейский поддался на провокацию водителя. Случай произошел в январе на трассе Ижевск-Воткинск.

Назначение вице-премьера:

Рафиса Касимова со второго раза согласовали на должность вице-премьера правительства Удмуртии. Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии республиканского парламента. Он состоялась в четверг 9 февраля.

Коррупция в регионе:

За год в Удмуртии выявили 260 коррупционных преступлений. Это почти на 16 процентов меньше чем в прошлом году. В отношении 150 человек суды в итоге вынесли обвинительные приговоры.

Заключительный выезд:

«Ижсталь» на выезде уступила альметьевскому «Нефтянику». Теперь выход команды в плей-офф зависит от результатов других клубов. Сейчас «сталевары» располагаются на 17 месте. За Братину будут сражаться лучшие 16 команд регулярки.

Нашли инвестора:

Власти Удмуртии нашли инвесторов для строительства двух мусоросжигательных заводов под Ижевском и Глазовом. Об этом рассказал глава республики Александр Соловьев. Стоимость строительства одного завода составляет порядка 1 млрд рублей.