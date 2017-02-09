Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии нашли инвесторов для строительства двух мусоросжигательных заводов под Ижевском и Глазовом. Об этом рассказал журналистам в четверг, 9 февраля, глава республики Александр Соловьев.

Стоимость строительства одного завода составляет порядка 1 млрд рублей. По словам Соловьева, власти региона уже нашли инвесторов, однако кто это, пока не сообщается.

«30 млн тонн отходов сегодня находятся на территории Удмуртии, и ежегодно на 560 тыс. тонн увеличиваются. Сегодня у нас существует 4 полигона, которые получили лицензии, и 5 полигонов, у которых срок лицензии заканчивается в 2019 году. И надо понимать, что денег на строительство мусороперерабатывающего завода, полигонов у нас нет», - пояснил глава региона.

Он также рассказал, что в роли регионального оператора по контролю за обращением твердых коммунальных отходов на территории республики выступит министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и госрегулирования тарифов Удмуртии.

Если мусоросжигательный завод появится в Глазовском районе местные власти смогут отказаться от строительства в деревне Карасево полигона твердых бытовых отходов. Последний должен расположиться в 1,5 км от водоема, что вызывает беспокойство за состояние питьевой воды у местных жителей. Сегодня мусор из Глазова возят на другой полигон, но в 2019 году его закроют.

«Если мы по северу принимаем решение по строительству завода, то нам полигон и не нужен там, хватит действующего», - сказал Александр Соловьев.