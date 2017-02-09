Рыбинск. Ярославская область. Установивший новый рекорд известный путешественник Федор Конюхов сбросил газовый баллон на учебный центр ФСБ. Курьез произошел в городе Рыбинске Ярославской области, пишет Знак.

Во время полета за путешественником едет автомобильный кортеж, который подбирает использованные газовые баллоны. Однако когда мусор упал на территорию учебного центра ФСБ, специалисты не смогли туда попасть. На помощь команде путешественника пришел глава Рыбинска Денис Добряков. Он договорился с управлением ФСБ по Ярославской области, где к ситуации отнеслись с пониманием. Баллон участникам проекта отдали.

Отметим, что Конюхов побил мировой рекорд, продержавшись в воздухе на аэростате 51 час и преодолев около тысячи километров пути. Новый рекорд был установлен, когда путешественник пролетал над Саратовской областью, примерно в 150 км от границы с Казахстаном. К тому времени путешественник находился в небе 51 час 9 минут.