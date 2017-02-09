Агрыз. Республика Татарстан. Следователи Татарстана выясняют обстоятельства смерти жителя Удмуртии, которого 31 декабря доставили в центральную районную больницу (ЦРБ) Агрыза, где он скончался 1 января. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

По версии следствия, 31 декабря 27-летний мужчина приехал в Агрыз к родителям. У них дома он поругался со своей подругой и на глазах родных ударил себя ножом в живот. Бригада «скорой помощи» доставила пациента в Агрызскую ЦРБ.

«Однако в медучреждении мужчине долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Республике Удмуртия. Пациента отправили на операцию лишь через два часа, которые он провел в приемном покое. В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери», - сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).