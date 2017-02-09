Хохфильцен. Австрия. Австрийские полицейские обыскали номера в отеле, в котором остановились биатлонисты из Казахстана. Как сообщает Life, спортсменов, прибывших в австрийский Хохфильцен на чемпионат мира, подозревают в употреблении допинга.

По данным Федерального управления уголовной полиции Австрии, обыск в гостиничных номерах сборной был инициирован прокуратурой Инсбрука после обращения местного жителя в полицию. Мужчина сообщил, что в январе 2017 года в Восточном Тироле пассажиры нескольких микроавтобусов выбросили на АЗС большую картонную коробку с ампулами, шприцами и записками с указанием на допинг.

«Медицинские препараты были переданы контрольным органам NADA Austria. По итогам экспертизы они уведомили специалистов отдела по борьбе с допингом, договорными играми и подделкой медикаментов федерального управления уголовной полиции. На основе анализа найденных документов и ручных записей можно было предположить, что коробка и её содержимое принадлежит сборной Казахстана по биатлону», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время следователи выясняют, имеются ли нарушения антидопингового законодательства Австрии. Отметим, чемпионат мира по биатлону стартует в четверг, 9 февраля, в австрийском Хохфильцене. Соревнование будет идти 11 дней. За это время атлеты разыграют 11 комплектов медалей.