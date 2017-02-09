Москва. Фильм о молодости Виктора Цоя снимут в России. Как пишет 7days, о начале работы над картиной объявили компания HYPE FILM и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн.

Снять историю становления культового музыканта будет режиссер Кирилл Серебренников. Кастинг будущей картины уже начался, но у проекта пока нет утвержденного названия.

Сценарий для картины написали Михаил и Лили Идовы. Согласно замыслу, действие фильма разворачивается в период конца 70-х-начала 80-х годов, когда 18-летний музыкант Виктор Цой готовится записать свой первый альбом. Пройдет несколько лет, и песни из этого альбома «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница», «Когда-то ты был битником» станут мега-хитами, а их исполнитель будет собирать стадионы. А пока он, бас-гитарист группы «Палата №6», поет в электричках и знакомится с теми, кому суждено сыграть в его жизни судьбоносную роль.

По замыслу создателей, сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах из жизни рок-звезды, который вот уже больше 30 лет остается абсолютной легендой рок-н-ролла. В фильме будут использованы песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока. Съемки запланированы на август 2017 года.