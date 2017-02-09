Эль-Баб. Сирия. Трое турецких военных погибли после случайного удара Воздушно-космических сил России. Как сообщает пресс-служба Кремля, инцидент произошел в районе сирийского города Эль-Баб.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлёкшим гибель нескольких турецких военнослужащих», - отмечается в сообщении о телефонном разговоре российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным Ленты, в результате авиаудара пострадали 11 военнослужащих из Турции.

Стороны договорились провести расследование инцидента.