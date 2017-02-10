Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предложили проводить мониторинг того, как родители относятся к сбору денег для школ, детских садов и разработать свод рекомендаций для родителей. С такой инициативой выступил руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Андрей Цаплин на круглом столе, который прошел в четверг, 9 февраля.

По его мнению, необходимо создать систему анализа на основе социологических исследований, чтобы понять, как население относится к сбору денге в образовательных учреждениях.

«Есть общественные группы в социальных сетях во многих, в которых об этом говорят есть люди, которые об этом пишут – журналисты. Далее вы можете на сайте города городской думы обратиться к жителям с вопросом, если эта тема действительно волнует, какую-то получить обратную связь», - сказал Цаплин.

Также он предложил взаимодействовать со СМИ и подчеркнул, что инструментов мониторинга очень много.

Кроме того, руководитель исполкома высказал идею создания методического пособия для родителей, в котором бы было четко прописано за что они должны платить, а за что нет. Однако эту инициативу не все поддержали.

«То, что касается методических рекомендаций – это все «совковое» прошлое. Потому что все что касается правового поля осуществления этой деятельности оно все доступно», - отметил заместитель министра образования и науки Удмуртии Игорь Белозеров.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин поддержал предложение Цаплина и добавил, что министерство образования вполне может заняться разработкой такого пособия. Но Игорь Белозеров с ним не согласился, потому что, по его мнению, правила не могут быть одинаковыми для всех городов и районов Удмуртии, так как везде разные условия жизни.