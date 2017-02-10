Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 54 место среди субъектов России в рейтинге открытости общественных советов региональных министерств. Открытость республики оценили в 5,772%, сообщает Infometer.

В лидерах оказались Ростовская область с показателем 88,043%, Приморский край – 36,556%, Новгородская область – 28,367%. Аутсайдерами списка стали Липецкая область, Еврейская автономная область и Тыва с открытостью общественных советов региональных министерств 0%.

Наша справка: общественные советы – это консультативные и совещательные органы при министерствах. В них входят эксперты, знания и навыки которых улучшают управленческие решения. Члены общественных советов обсуждают текущую работу органов власти и доносят мнение граждан до ведомств.