Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию моста от улицы Грибоедова до улицы Удмуртской в Ижевске продлили до 15 февраля. Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в администрации города, причина задержки в сильных морозах в декабре и январе, которые помешали планово закончить все работы.

«Так как в декабре-январе месяце стояли неблагоприятные погодные условия (отрицательная температура воздуха достигала -30 градусов по Цельсию), подрядной организации приходилось отогревать грунт для обеспечения доступа к кабелям. В связи с чем, произошло отставание на полтора месяца. В настоящий момент все работы по переносу кабелей завершены», - говорится в сообщении муниципалитета.

По данным на 8 февраля 2017 года завершен монтаж последнего пролета пешеходного моста. Сейчас ведется монтаж его покрытия перфорированным металлом, установка перил и пандуса. Полностью работы планируют закончить к 15 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция моста от улицы Грибоедова до Удмуртской в Ижевске закончится 1 февраля. Полная стоимость восстановительных работ составила 8,5 млн рублей. По условиям контракта администрации Ижевска с подрядной организацией, работы нужно было закончить еще до 20 декабря 2016 года.