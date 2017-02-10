Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в пятницу, 10 февраля, отмечают день памяти Ефрема Сирина. Он известен как проповедник и богослов, впоследствии причисленный к лику святых, пишет Astromeridian.

В народе этот день известен как День домового. Домового называли прибаутником, запечником. Считалось, что он очень любит пошутить, и иногда эти шутки не бывают добрыми. Именно по этой причине старались 10 февраля всячески задобрить домового – кормили его свежей сладкой кашей, оставляя ее на ночь в погребе.

Люди верили, что в это день происходит много чудес. Так, домовой может показаться. Причем, этому не слишком радовались. Русские люди полагали, что домовой – это не слишком добрый дух. Если он чем-то недоволен, то может взбунтоваться, начать бить посуду и даже щекотать хозяев во сне. Поэтому, пытались домового задобрить и делали это в день 10 февраля.

Чтобы утихомирить и задобрить домового, на ночь резали черного петуха, смачивали веник его кровью, после чего подметали двор и пол. Также ставили в угол горшочек с кашей, чтобы хозяин попробовал угощение и больше не безобразничал. Также 10 февраля женщины и девушки старались делать уборку, чтобы домовой не бушевал. Также 10 февраля запрещалось скандалить и ругаться, употреблять скверные слова.

Народные приметы на 10 февраля:

1. Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.

2. Убивать насекомых в доме 10 февраля нельзя – по приметам домовой слишком сильно разозлится.

3. Если 10 февраля приключилась беда или заболел человек – говорят, что домовой проказничает.

4. Воздух над лесом 10 февраля густой – год будет дождливым и ненастным.

5. Лес стал черным – будет оттепель.

6. На Ефрема клев отменный.

7. Если накормить домового 10 февраля, то в доме не будут пропадать вещи.

8. Если человек родился 10 февраля, он будет счастлив.