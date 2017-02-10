Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 10 февраля. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха днем составит -13 -18 градусов Цельсия. Последний рабочий недель приятнее всего начинать в компании информационного агентства «Сусанин» и нашего традиционного обзора наиболее интересных материалов, опубликованных накануне в СМИ Удмуртии.

Начнем с политики. В Госсовете Удмуртии появилась новая фракция. После того, как депутат Андрей Блинов перешел из КПРФ в «Справедливую Россию», в региональном парламенте число «эсеров» выросло вдвое – до двух человек. Это позволило создать депутатскую фракцию вместо депутатского объединения, в которое входил только Фарид Юнусов. «День.орг» рассказал, к чему эти изменения за несколько месяцев до выборов. Юнусов предложил своему коллеге присоединиться, чтобы успевать отслеживать информацию о законопроектах, связанных со здравоохранением. Теперь же фракция намерена сама предложить ряд инициатив.

Помимо этого, издание считает, что изменения связаны с попыткой Фарида Юнусова мобилизировать силы в республике. «У «Справедливой России» есть реальные шансы остаться без мест в республиканском парламенте следующего созыва. Если в 2012 году ей удалось протащить в Госсовет одного человека, то на выборах в думы городов Удмуртии в 2015 году у партии произошел полный провал. В Ижевске партия получила меньше 3% голосов. Единственный депутат от СР прошел в Сарапульскую гордуму», - сообщает «День.орг». Лучше оказались результаты во время выборов в Госдуму – 9%, но федеральные выборы всегда привлекают большее внимание избирателей.

Жители Удмуртии в ночь на субботу, 11 февраля, смогут увидеть лунное затмение. Как пишет «Комсомольская правда», наблюдать это явление можно будет с 02:34 до 05:53 по нашему времени. При благоприятных погодных условиях можно будет заметить небольшое потемнение верхнего края лунного диска. А полное затмение Луны жители Земли смогут увидеть только в 2018 году – 31 января.

Традиционно, «красивые» и праздничные даты привлекают внимание молодоженов. В этом году связать себя узами брака в День святого Валентина 14 февраля решили 36 пар Ижевска, сообщает «Ижлайф». Дату свадьбы часто подбирают так, чтобы она красиво смотрелась на приглашениях. В 2017 году «красивыми» датами станут: 17.02.2017 (пятница), 1.07.2017 (суббота), 7.05.2017 (воскресенье), 7.07.2017 (пятница). Удачными для брака считаются числа вроде 4.05.2017 или 10.11.2017, где первая цифра на единицу уступает следующей.

Итоги года продолжают подводить в Удмуртии. «Воткинск.нет» пишет о том, что в 2016 году в городе на 10% выросло количество новых случаев ВИЧ, выявили 88 фактов. В 2016 году на первое место в Воткинске вышел гетеросексуальный путь заражения - 52% инфицированных. Употребление наркотиков привело к заражению 42% больных. Зафиксирован один случай попадания вируса через грудное вскармливание. Еще у троих путь заражения выяснить не удалось. Общий итог инфицированных ВИЧ по городу составляет 810 человек. 36% из них – женщины.

Билеты на концерт Стаса Михайлова в Глазове остались не раскупленными. Однако все же исполнитель споет в ледовом дворце «Глазов Арена» и порадует своих поклонников, пишут «Аргументы в Ижевске», называя северную столицу Удмуртии городом черствых сердец.

При подготовке обзора использованы материалы: «День.орг», «Комсомольская правда», «Ижлайф», «Воткинск.нет», «Аргументы в Ижевске».