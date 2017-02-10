Новая Зеландия. Около 300 черных дельфинов погибли, выбросившись на берег в Новой Зеландии. Еще примерно 100 особей спасатели вытолкали в воду, пишут Известия.

Отмечается, что этот случай стал самым массовым за последние десятилетия. Выжившие дельфины отказались уходить в открытое море и продолжают оставаться в бухте в то время, как спасатели на лодках пытаются указать им верный путь.

Между тем, ученые до сих пор не могут определить, что именно заставляет китов и дельфинов выбрасываться на берег. По одной из версий, товарищи следуют за одним из дельфинов, который решает таким образом покончить с собой, и тоже становятся жертвами.

Новая Зеландия является одним из наиболее частых мест, где киты и дельфины совершают массовые самоубийства.