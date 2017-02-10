Камбарка. Удмуртия. Житель Камбарки отправится в тюрьму на 16 лет за убийство младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Известно, что молодой человек 1991 года рождения познакомился с молодой женщиной из Камбарки и стал жить вместе с ней. Вскоре он узнал, что она ждет ребенка от другого мужчины.

«В мае 2016 года в их семье появился малыш. Уход за ним в большей степени лег на плечи мужчины, в то время как мать уходила на заработки», - говорится в сообщении прокуратуры.

9 августа преступник несколько раз ударил младенца по голове и телу, чтобы тот успокоился. В итоге малыш умер. Испугавшись этого, мужчина попытался скрыть труп и инсценировал похищение ребенка.

«В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый выдвигал различные версии о его непричастности к преступлению. Несмотря на то, что убийство младенца совершено в условиях неочевидности, суд, тщательно исследовав все доказательства, представленные обвинением, проверив и отвергнув версии подсудимого, сделал обоснованный вывод о его виновности», - уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме тюремного срока мужчине назначили штраф в 2 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.