Москва. Российские и турецкие военные договорились о более тесной координации совместных действий против террористов в Сирии после случайного авиаудара в Эль Бабе. Как пишет Накануне, в настоящее время эксперты проводят экстренные совещания.

Отмечается, что Турция положительно воспринимает конструктивную позицию российских официальных лиц в связи с инцидентом.

Напомним, в четверг, 9 февраля, бомбардировщики ВКС России наносили удары по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в районе города Эль Баб. Из-за несогласованности координат одна из бомб попала в здание, где находились турецкие военные. В результате инцидента три человека погибли, 11 получили ранения.

После инцидента президент России Владимир Путин сразу позвонил Реджепу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в результате непреднамеренного удара.