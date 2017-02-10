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Февраль 2017
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«Всемирный день пельменя» в Ижевске: программа мероприятий

.проспорт

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Гандболистки «Университета» на домашнем паркете уступили «Звезде»

Встреча закончилась со счетом 37:24.

Гандболистки «Университета» на домашнем паркете уступили «Звезде»
Фото:sputnik.by
спорт, УдГУ, Ижевск, Москва, Удмуртия


10:12

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки «Университета» в рамках предварительного этапа чемпионата России на домашнем паркете уступили «Звезде». Встреча закончилась со счетом 37:24.

Матч в Ижевске начался с небольшого стартового рывка гостей. По ходу первого тайма коллектив из Звенигорода планомерно наращивал преимущество, которое к перерыву достигло семи мячей. Среди «студенток» можно было отметить Чужанову и Тургеневу, которые чаще других завершали атаки клуба из столицы Удмуртии. Если говорить о «Звезде», то здесь не было явного вектора атак, поэтому забитые мячи равномерно распределились между несколькими спортсменками, однако среди всего списка можно отметить Климанцеву, которая пять раз поразила ворота «Университета».

Во втором тайме коллективы продемонстрировали открытый гандбол с большим количеством забитых мячей, однако «Звезда» контролировала ход встречи и не позволяла «студенткам» приблизиться к себе. В итоге, после финального свистка отрыв достиг 13 голов.

Отметим, что самым результативным игроком матча стала Ольга Тургенева, которая забила 9 мячей.

Сейчас «Университет» находится на предпоследней строчке в российской суперлиге. В активе команды 5 очков. Чтобы попасть в зону плей-офф команде Роберта Минабутдинова нужно обогнать «АГУ-АДЫИФ» и «Луч», которые на данный момент имеют по 7 зачетных баллов. 

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