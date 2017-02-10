Лос-Анджелес. США. Мать Майкла Джексона Кэтрин через суд сумела выселить из дома издевавшегося над ней племянника. Как сообщает Взгляд, 52-летний Ламар Джексон работал водителем пожилой женщины.

«Миссис Джексон должна была прятаться в кладовке, чтобы поговорить со своими детьми», - говорится в обращении, которое зачитал адвокат 86-летней истицы.

Кроме того, Кэтрин Джексон предполагает, что Ламар Джексон пользовался ее кредитками и злоупотреблял ее доверием для собственного обогащения.

В итоге суд вынес промежуточное решение о необходимости племяннику женщины съехать из дома тети, расположенного в городе Калабасас под Лос-Анджелесом, а также не приближаться к ней ближе, чем на 100 метров. Окончательное решение должно быть вынесено 1 марта.