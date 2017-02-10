Ижевск. Удмуртия. По итогам января глава Удмуртии Александр Соловьев занял 11 строчку из 14 возможных в окружном медиарейтинге руководителей регионов. Об этом сообщает «Медиалогия». В федеральном списке Соловьев оказался на 56 из 85 возможных мест. За первый месяц 2017 года в СМИ вышло 957 сообщений о деятельности главы Удмуртии.

Лидером рейтинга в Приволжском федеральном округе стал президент Татарстана Рустам Минниханов (5 856 сообщений), второе место у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (3 583 сообщения), третье – Валерий Радаев из Саратовской области (3 441 сообщение).

Федеральный топ-3 выглядит следующим образом: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Андрей Воробьев (Московская область).

Напомним, что по итогам 2016 года глава Удмуртии Александр Соловьев стал 10-м в Поволжье и 60-м в России.