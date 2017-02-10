Москва. Цены на молоко и молочные продукты могут вырасти в России. Как пишет Газета, об этом министра сельского хозяйства Александра Ткачева предупредили представители Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Опасения производителей связаны с ограничением Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов в связи со случаями болезни животных. Подобные решения могут участить перебои с поставками сырья.

Сообщается, что Россельхознадзор фактически ввел запрет на вывоз сырого молока из некоторых регионов. Чтобы молочная продукция могла быть вывезена из региона, она должна пройти пастеризацию.

В письме заявили, что у большинства производителей нет соответствующего оборудования для пастеризации. В результате ограничение ведомства «несет существенные риски» для поставщиков сырья и производителей молочной продукции.