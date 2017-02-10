Москва. Скандально известный актер Никита Джигурда собрался жениться на писательнице Лене Лениной. Как пишет Час Пик, незадолго до этого артист клялся в любви своей бывшей супруге, фигуристке Марине Анисиной.

Однако журналистам стало известно, что Джигурда сделал предложение Лениной. По словам светской львицы, актер давно ей признался, что хочет развестись с Мариной Анисиной, так как они охладели к друг другу после ее отъезда во Францию.

Ленина заявила, что Никита Джигурда влюблен в нее, писал ей стихи и даже сделал предложение. Однако писательница отказала артисту по причине его неадекватности.

Стоит отметить, что недавно россияне предложили отправить Джигурду на принудительное лечение.