Завьялово. Удмуртия. Два человека получили травмы в результате аварии с участием бензовоза и автобуса в Удмуртии. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, на 149 км трассы «Елабуга-Пермь» столкнулись бензовоз «КамАЗ», «Хенде», «Газель», автобус «ПАЗ» и автовоз «МАН». Из бака бензовоза произошел разлив топлива.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель легковой иномарки госпитализирован, однако его жизни ничего не угрожает. Водителю автобуса медицинскую помощь оказали на месте.

Напомним, что столкновение произошло в пятницу, 10 февраля.