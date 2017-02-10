Ижевск. Удмуртия. Порядка 1,5 тыс. горожан могут пострадать от паводка в Ижевске. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела предупреждения ЧС управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков.

По словам начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска Николая Попова, ситуация с паводком в этом году очень сложная.

«Ижевское водохранилище имеет объем 76 млн кубометров. Сегодня Минприроды сработает, примерно будет у нас резерв 30 млн до отметки 98.00. Сегодня по запасу снега в верховьях находится уже 150 млн кубометров. Вы представляете в одно ведро два ведра влить нельзя, значит лишняя есть вода», - сказал Николай Попов.

При этом представитель Минприроды Удмуртии Галина Миронова отметила, что на сегодняшний день плотина ижевского пруда находится в удовлетворительном состоянии и сможет справиться с притоком паводковых вод.

«Сами водосбросные сооружения были отремонтированы в 2007 - 2009 годах. Там стоит новое оборудование, новое щитовое хозяйство. Все соответственно эксплуатируется и содержится», - добавила Миронова.

Как отметил заместитель начальника отдела предупреждения ЧС управления гражданской защиты администрации Ижевска Антон Колпаков, в зону подтопления в Ижевске могут попасть 250 домов Первомайского и Ленинского района. Это до 1,5 тыс. человек и 40 организаций.

Также Николай Попов сообщил, что организациям и расположенным по улице Маяковского, необходимо поднять свои товары и другие материальные ценности на высоту не менее 1 м, на территории Первомайского района поднять на высоту не менее 1,5 м.

Сегодня в Ижевске уже началась работа по подготовке к прохождению весеннего паводка.