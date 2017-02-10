Москва. Трое инвалидов погибли при пожаре в Москве. Как сообщает пресс-служба городского управления СК России, возгорание произошло в ночь на пятницу, 10 февраля.

«В квартире одного из жилых домов по Путевому проезду, где компания взрослых людей распивала спиртные напитки, произошло возгорание. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух женщин и мужчины», - отмечают следователи.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Рассматриваются различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем.