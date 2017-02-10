Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стадион «Динамо» станет доступным для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Удмуртии Александр Соловьев поблагодарил руководство центрального совета общества «Динамо» за большой вклад в реконструкцию комплекса.

«Удалось привлечь крупные средства федерального бюджета. Со своей стороны, республика помогала финансами в реконструкции плавательного бассейна «Динамо». Мы выделяли также субсидии на создание здесь безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями – были сделаны пандусы и установлен подъёмник для инвалидов в малом бассейне. Средства из бюджета региона направлялись и для проведения детских соревнований», - добавил глава Удмуртии.

Также в ходе совещания озвучили планы по продолжению реконструкции «Динамо». Этот проект включён в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ», рассчитанную на 2016-2020 годы.

Напомним, стоимость проекта реконструкции спорткомплекса составила 57 млн рублей. Модернизация пройдет в три этапа: реконструкция существующего здания физкультурно-спортивного назначения (блок с трибунами и подтрибунными помещениями), спортивного блока, других объектов стадиона. Спорткомплекс «Динамо» в Удмуртии стал одним из 7 объектов российского общества, получивших деньги на реконструкцию из федерального бюджета.