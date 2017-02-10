Великобритания. Большинство ударных подлодок Великобритании вышло из строя. Как пишет Лента, эта информация держится в тайне от премьер-министра Терезы Мэй.

О состоянии военно-морского флота Великобритании рассказал таблоид The Sun, сославшись на информированные источники. По данным издания, на боевом дежурстве нет ни одной из семи многоцелевых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк». Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими проблемами, а четыре оставшиеся АПЛ класса Trafalgar «на последнем издыхании».

Пять многоцелевых подлодок, в том числе одна класса Astute, находятся на техническом обслуживании или ожидают его после выявления неисправностей. Еще одна новейшая АПЛ Ambush проходит ремонт после того, как в декабре 2016 года столкнулась в Гибралтаре с танкером. Только одна подлодка типа Astute находится в море на испытаниях после техобслуживания, однако она еще нескоро вернется в строй.

В результате у Королевского военно-морского флота нет возможности патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран. Кроме того, британские подводники не в состоянии отслеживать российские подлодки в Северной Атлантике.