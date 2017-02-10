Ижевск. Удмуртия. Бывший инспектор отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции республиканского МВД покрывал коммерчекую организацию, в которой работали гастарбайтеры. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следствие и суд установили, что полицейский каждый месяц получал до 35 тыс. рублей за покровительства коммерческой организации, в которой нелегально работали иностранные граждане. Мужчину задержали при получении очередной взятки.

Бывшему инспектору назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2 года.