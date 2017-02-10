Ижевск. Удмуртия. Родители выпускников ижевских школ приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В столице республики в пятницу, 10 февраля, работало 5 площадок.

«У нас сегодня единый день по Удмуртии, мы проводим ЕГЭ для родителей. В Ижевске организовано пять пунктов проведения экзамена. В каждом районе по одной школе. Это 54, 57, 88 и 100 школы и 56 гимназия. В каждом учебном заведении в экзамене могли принять участие все желающие родители 11-классников», - рассказала главный специалист управления образования Ижевска Светлана Михайлова.

Родители в Ижевске сдали ЕГЭ

По ее словам, родители, принимавшие участие в акции, заранее подавали заявления, после чего организаторы составили список участников.

«Получилось по 15 родителей в каждой школе, если было желающих больше – мы всех принимали. Сегодня сдают русский язык», - сказала Михайлова.

На решение экзаменационных заданий у родителей было 40 минут. За это время они должны были ответить на 14 тестовых вопросов и по возможности написать небольшое эссе.

«Так как процедура немного отличается, то часть «С» и тестовые задания проверит комиссия из Удмуртии», - рассказала главный специалист управления образования.

Она также отметила, что бланки с вопросами с собой забрать не получится. Родители сдают их сразу после окончания экзамена. Отметим, что подобная акция проходит в Удмуртии впервые.

«В прошлом году эта акция проводилась в России, но мы в ней не участвовали. Сейчас присоединились. Родителям интересно как дети сдают экзамены, побывать что называется в их шкуре», - подытожила Светлана Михайлова.

Стоит сказать, что в акции приняли участие министр образования и науки Удмуртии Алексей Шепталин и начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

По словам министра, готовится к экзамену по русскому языку невозможно по причине того, что «у каждого выпускника русский язык должен быть доведен до такой степени, чтобы шпаргалками не пользоваться и в учебники не залезать».

«У меня были замечательные учителя и я спустя много-много лет пришел проверить свои знания, тот багаж, который у меня был и накопился за определенные годы. Конечно, многое я подзабыл, но я все равно должен неплохо написать. Мне очень интересно, и я с радостью откликнулся на это приглашение, потому что надо показывать пример. Если министр будет в кусты прыгать это будет совсем некрасиво», - сказал Алексей Шепталин.

В свою очередь один из участников акции рассказал журналистам, что пришел на ЕГЭ для проверки своих знаний.

«Прежде всего себя решил проверить, узнать, что такое ЕГЭ и с чем его едят. Я принципиально не готовился, чтобы проверить достаточно ли моих знаний, которые я получил в свое время, чтобы сдать то, что сейчас требуют от наших детей», - рассказал участник акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».