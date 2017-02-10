Игра. Удмуртия. Взрыв водонагревательного котла произошел в одном из домов по улице Ломоносова в Игре. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, причиной стала его неисправность.

При взрыве была разрушена веранда дома и поврежден фронтон соседнего дома. Площадь разрушения составила 15 кв.м. При аварии никто не пострадал.

Как выяснилось, здание, которое использовалось как столярная мастерская, отапливалось время от времени от самодельного котла. Из-за того, что вода в системе отопления замерзла и перестала циркулировать, произошла разгерметизация водонагревательного котла, что и привело к быстрому образованию большого количества водяного пара и к взрыву.

Сотрудники МЧС напоминают жителям республики, что установкой водонагревательных котлов должны заниматься специалисты. Перед началом эксплуатации системы печного топления всегда необходимо проверять наличие воды в котле, а также не доводить до заморозки расширительный бак.